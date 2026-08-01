АвтоВАЗ вспомнил, как построил родстер на базе предсерийной Kalina

АвтоВАЗ вспомнил историю создания Lada Roadster на базе предсерийной Kalina. Автомобиль был разработан заводскими дизайнерами и инженерами в 2000 году и изготовлен в единственном экземпляре. Завод в этот период готовился к налаживанию серийного выпуска новой модели Lada Kalina.

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На основе хетчбэка этой модели и был построен двухместный автомобиль со съемным верхом.

«Автором проекта стал дизайнер Сергей Нужный, прошедший обучение в школе автомобильного дизайна Espera Sbarro. Вместе с Михаилом Пономарёвым и небольшой командой специалистов он собрал концепт примерно за семь месяцев. Основой послужил предсерийный хетчбэк LADA Kalina. Колёсную базу укоротили на 150 мм, кузов полностью преобразили, а в конструкции объединили оригинальные решения и готовые компоненты», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «АвтоВАЗ. Официально».

В частности, у Lada Roadster рамка лобового стекла от ВАЗ-2110, каркас дверей взяли от Alfa Romeo GTV, а элементы оптики от Volkswagen Golf четвертого поколения. Главной технической особенностью родстера стала Г-образная складная крыша с сервоприводами, которая укладывалась поверх крышки багажника и повторяла ее форму.

Родстер получил 2,0-литровый двигатель на 106 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой «механикой». Автомобиль был изготовлен в единственном экземпляре, в 2000 году он выставлялся на Московском международном автосалоне, а спустя четверть века был отреставрирован и помещен музей «АвтоВАЗа».