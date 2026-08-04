Названы регионы России с самыми худшими дорогами

Наиболее неблагополучная ситуация с состоянием автомобильных дорог общего пользования сложилась в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 17,2% региональных, межмуниципальных и местных дорог. Об этом свидетельствуют данные опубликованного рейтинга РИА Новости.

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При этом внутри региона ситуация неоднородна: нормативам соответствует 34% дорог регионального или межмуниципального значения и лишь 7% дорог местного значения. Эксперты подчеркивают, что в последние годы в Архангельской области наблюдается позитивная динамика: доля дорог, отвечающих требованиям, постепенно растет. В замыкающей пятерке рейтинга также оказались Волгоградская и Кировская области, где доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативам, составляет менее 30%.

Лидером рейтинга по качеству дорог традиционно остается Москва с показателем 100%. Все дороги регионального или межмуниципального значения и местного значения в столице отвечают нормативным требованиям. В пятерку лучших также вошли Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь доля дорог, соответствующих стандартам, варьируется от 81,7% до 84,6%.

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