Правила перевозки пассажиров в автобусах изменятся

Новые правила перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электротранспортом вступят в силу в России 1 сентября. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

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Пассажирам среди прочего разрешат использовать способ NFC для оплаты и посадки на транспорт, если у перевозчика имеется соответствующая техническая возможность. Кроме того, нововведения позволят оформлять билеты и осуществлять посадку через государственную биометрическую систему.

— Также закреплена возможность подтверждения льгот на проезд в общественном транспорте через МАКС при технической возможности, — передает агентство.

В июле депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении единого федерального стандарта транспортного обслуживания. Документ предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда, запуск социальных и ночных маршрутов, а также обязательный контроль за соблюдением расписания.

Ранее ФАС России разработала новые правила возврата железнодорожных билетов для повышения их доступности и снижения рисков покупки перекупщиками. Документ предполагает, что перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10 процентов от стоимости неиспользованного билета.