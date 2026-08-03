Volkswagen отзывает десятки тысяч кроссоверов

Volkswagen отзывает 57 851 Atlas и Atlas Cross Sport 2024–2026 годов.

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Масштабная сервисная акция Volkswagen затронула почти 58 тысяч автомобилей на американском рынке. Речь идет о двух популярных моделях – Atlas и Atlas Cross Sport, сошедших с конвейера в период с 2024 по 2026 годы.

В общей сложности дилерам предстоит проверить 38 646 экземпляров стандартного Atlas и еще 19 205 машин в исполнении Cross Sport. Информация об этом появилась в базе данных Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA).

Сенсоры и дисплеи, которые должны помогать водителю ориентироваться в пространстве, иногда ведут себя непредсказуемо. При падении напряжения в бортовой сети картинка с камер попросту пропадает с центрального монитора. В первую очередь отключается изображение с камеры заднего хода, что, по сути, делает маневры вслепую очень рискованными и повышает вероятность столкновения.

Природа этого сбоя пока до конца не ясна. Инженеры предполагают, что на ситуацию может влиять совокупность факторов – манера езды, погода и прочие внешние условия. Хотя признаков массового заводского дефекта специалисты компании так и не нашли, перестраховка лишней не будет.

Ждать официальных писем владельцам кроссоверов стоит начиная с 18 сентября 2026 года. А пока в Volkswagen советуют не терять бдительности и быть предельно внимательными при движении задним ходом. Впрочем, решение проблемы уже есть, и оно довольно простое: партнеры марки бесплатно перепрошьют программное обеспечение блока управления камерами, вернув обзору стабильность.

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