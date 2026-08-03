В Кисловодске начали запуск электротакси

На улицах Кисловодска планируют запустить первое полностью электрическое такси. На курорте последовательно развивают электротранспорт ради тишины и чистоты воздуха, поэтому такой шаг станет логичным продолжением этого направления. Об этом на своем канале в MAX сообщил мэр города Евгений Моисеев.

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На территории Кисловодска работает площадка "ЭлектроСфераКисловодск", на которой презентуют технику на электротяге. Там прошло совещание, посвященное развитию такси.

"Представили полностью электрический автомобиль российского производства, оснащенный встроенным голосовым помощником и поддерживающий как быструю, так и медленную зарядку. Для курортного города особенно важно снижать уровень шума и вредных выбросов, сохраняя благоприятную экологическую обстановку", - отметил Евгений Моисеев.

По мнению главы Кисловодска, такие проекты должны сделать курорт еще привлекательнее для туристов и жителей города.

В Кисловодске уже внедрили электрическую коммунальную технику в городском хозяйстве. Весной 2025 года она прошла испытания в районе Старого озера, где отдыхает множество людей, поэтому там тишина работы техники крайне важна. Машины компактнее тех, что использовались раньше, поэтому они отлично проходят по пешеходным тропинкам для их уборки.

Среди ключевых технических характеристик машин - отсутствие двигателя внутреннего сгорания, что позволяет сократить выбросы углекислого газа на 30 тонн в год и снизить уровень шума на 10 децибел. Емкость батареи составляет 40,75 киловатт-час, а на полном заряде одна единица техники способна работать до восьми часов. Максимальная скорость - до 20 километров в час, чего вполне достаточно для задач коммунальных служб в городской черте.

Кстати

Это не первая попытка внедрить электротакси в Кисловодске. Еще в 2012 году власти Ставропольского края подписали соглашение с "АвтоВАЗ" и хотели запустить такси на базе автомобилей LADA Ellada. В ноябре 2012 года прошли тестовые испытания: электромобиль проверяли на сложных маршрутах - с крутыми подъемами, спусками и серпантинами, типичными для Кисловодска. Тест прошел успешно, и в феврале 2013 года первые пять LADA Ellada передали в город. Позже их официально ввели в эксплуатацию как такси.

Тогда реализовать задумку не получилось по нескольким причинам. Во-первых, не была развита сеть зарядных станций, поэтому машинам приходилось возвращаться в одну и ту же точку для зарядки батарей. Во-вторых, заявленный производителем запас хода в минусовую температуру значительно сокращался и мог доходить до 70-80 километров, что для работы такси не хватало. В-третьих, Ставропольский край планировал компенсировать половину стоимости партии электрокаров, но выплачивал деньги постфактум, поэтому у таксопарка не нашлось средств, чтобы выкупить больше машин.