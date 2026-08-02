Россиянам рассказали, как спасти машины Евро-5 от бензина Евро-3

«За рулём» порекомендовал владельцам автомобилей Евро-5 установить ГБО. Установка газобаллонного оборудования (ГБО) перестает быть уделом владельцев старых бюджетных автомобилей. Если раньше главной мотивацией была экономия и отсутствие очередей на газовых заправках, то сегодня перевод машины на пропан-бутан становится осознанным выбором обладателей современных иномарок стандарта Евро-5, считают эксперты журнала «За рулём».

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Главное преимущество перехода на газ для современного автомобиля — это создание независимой резервной магистрали. В условиях дефицита качественного бензина Аи-95 или при виде огромных очередей на привычных АЗС владельцу достаточно нажать кнопку в салоне, чтобы мгновенно переключиться на альтернативное топливо.

При этом сжиженный углеводородный газ (СУГ) практически не содержит серы, что защищает дорогостоящий каталитический нейтрализатор от преждевременного выхода из строя, существенно снижает образование нагара, а также продлевает срок службы моторного масла за счёт его более медленного окисления.

Несмотря на универсальность технологии, сложность монтажа напрямую зависит от конструкции двигателя. В любом случае, с учётом текущей разницы в цене между бензином и пропан-бутаном первоначальные инвестиции в установку сертифицированного комплекта окупаются уже через 20–30 тыс. км пробега.

Эксперты рынка отмечают, что переход на двухтопливную схему для нового автомобиля рублей — это уже не способ сэкономить, а прагматичная инвестиция в сохранность сложной техники и защиту от нестабильного качества горючего на рынке.