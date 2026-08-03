62 месяца рассрочки: на каких условиях продают машины в Узбекистане

Компания UzAuto Motors обновила условия льготной покупки новых автомобилей для жителей Узбекистана. Как выяснил журнал Motor, для моделей Damas, Labo, Captiva, Onix и Tracker отныне введены максимально длительные сроки беспроцентной рассрочки.

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Беспроцентная рассрочка на микроавтобус Damas и кроссовер Captiva продлена до 34 месяцев, а на грузовик Labo до 26 месяцев. Чтобы воспользоваться этими условиями, в качестве первоначального взноса нужно внести 60% стоимости автомобиля.

На родственные Chevrolet Onix (седан) и Chevrolet Tracker (кроссовер) отныне можно оформить рассрочку сроком до 62 месяцев, а величина первого взноса составляет 50%. При 30-процентном взносе длительность рассрочки составит 40 месяцев.

© UzAuto Motors

© UzAuto Motors

© UzAuto Motors