Прошла премьера самого большого кроссовера Skoda

Skoda представила свой самый крупный электрический кроссовер - Peaq. Автомобиль длиной 4874 мм и с колесной базой 2965 мм превосходит Kodiaq по размерам на 116 мм и 124 мм соответственно. Дизайн выполнен в новом фирменном стиле Modern Solid.

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Одной из уникальных особенностей Peaq стали выдвижные дверные ручки.

Базовая версия Peaq оснащена задним приводом, одним мотором мощностью 204 л.с. и батареей емкостью 63 кВт·ч, которая обеспечивает автономность до 450 км.

Peaq второго уровня также имеет задний привод, но уже с более мощным мотором на 286 л.с. и аккумулятором на 91 кВт·ч.

Топовая модификация предлагает полный привод и 299 л.с. Однако, несмотря на более мощный двигатель, запас хода составляет всего 610 км.

Среди других особенностей новинки можно выделить электрохромную панорамную крышу без физической шторки, встроенные в поводки дворников форсунки омывателя, 10 подушек безопасности, раскладной столик между передними сиденьями и оттоманку для правого переднего пассажира.

По заказу доступен третий ряд сидений. Дисплей медиасистемы размещен вертикально, что является новшеством для Skoda.

Стартовая цена Peaq в Германии составляет 50 тысяч евро (около 4,5 млн рублей).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Volkswagen объявил пожизненную гарантию на свои машины в Китае.