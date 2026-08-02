В Узбекистане ввели 62-месячную рассрочку при покупке авто

Крупнейший автопроизводитель Узбекистана, компания UzAuto Motors, пересмотрел условия приобретения машин для физических лиц. Срок беспроцентной рассрочки на популярные модели Chevrolet Onix и Tracker увеличен до рекордных 62 месяцев (пять лет и два месяца), а на коммерческий Damas и кроссовер Captiva — до 34 месяцев, сообщает журнал Motor.

Базовая версия седана Chevrolet Onix стоит 177 млн сумов (1,2 млн рублей). При минимальном взносе в 50%, покупатель будет выплачивать по 1,4 млн сумов (9 тыс. рублей) ежемесячно на протяжении 62 месяцев.

До этого УАЗ превратил прозвище «Буханка» в официальное название автомобиля.

Ульяновский автозавод официально закрепил название «Буханка» за своими автомобилями семейства СГР (старый грузовой ряд).

Народное прозвище «Буханка», закрепившееся за фургоном УАЗ из-за внешнего сходства формы кузова с буханкой хлеба, используется в качестве официального названия и на сайте УАЗа.