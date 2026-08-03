Компания The Landrovers представила Defender Panterra с четырьмя электромоторами.

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Нидерландская компания The Landrovers показала проект, который переосмысливает классический внедорожник с нуля. Речь идет о модели Defender Panterra – от привычного Land Rover Defender здесь, по сути, остались лишь узнаваемые очертания кузова и некоторые элементы салона. Все остальное создавали заново.

Вместо старой схемы с неразрезными мостами инженеры спроектировали оригинальную платформу с полностью независимыми подвесками. Сборка каждой машины ведется под запросы конкретного заказчика, так что о массовом производстве говорить вообще не приходится. Тираж строго ограничен: фирма намерена выпускать лишь 28 экземпляров ежегодно.

При таком подходе цена порядка 570 000 долларов не выглядит случайной. Кстати, мощная техническая начинка вполне оправдывает этот ценник. В движение внедорожник приводят четыре электромотора – по одному на каждое колесо – которые суммарно развивают 600 лошадиных сил.

Самый впечатляющий показатель – крутящий момент. Он достигает 6400 Нм, позволяя 2,9-тонной машине разгоняться до сотни за 5,5 секунды. Энергией всю эту систему питает тяговая батарея емкостью 200 кВтч, расположенная под днищем. Полного заряда, как обещает производитель, хватит примерно на 600 километров пути.

В оснащение также можно добавить витые пружины и пневматическую подвеску – эти опции доступны при заказе. Для ценителей индивидуального стиля The Landrovers готова предложить персональную отделку интерьера с подбором различных материалов и даже установить именную табличку в салоне.

Свой взгляд на эксклюзивные внедорожники недавно представила и Lamborghini, выпустив Urus для геймеров, который не поступит в продажу.