Немец сумел вернуть машину со штрафстоянки через 8 лет

Мастер по ремонту автомобилей Петер Муджиано из немецкого города Геретсрид спустя без малого восемь лет добился возврата своего Volkswagen Golf. Тюнингованный автомобиль был конфискован на штрафстоянку полицией в феврале 2018 года, выяснил журнал Motor.

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По словам мастера, которые приводит немецкая пресса, ранним утром к его мастерской прибыли около десятка сотрудников полиции. Они провели обыск и увезли машину без объяснения причин.

Тюнер вложил в доработку автомобиля около 33 тысяч евро, установив, в частности, новую выхлопную систему. Подозрение правоохранительных органов пало на якобы поддельные маркировки TÜV (немецкого техосмотра).

Полиция предположила, что таблички были приварены для обмана инспекторов. Сам владелец это категорически отрицал, заявляя, что нанесение обозначений было обязательным требованием самого сертификационного органа.

Разбирательство затянулось на годы и прошло через несколько судебных заседаний. В итоге независимые эксперты пришли к выводу: маркировка системы выпуска полностью соответствовала действовавшим на тот момент нормам.

Уголовное дело против Петера Муджиано было прекращено, а сам Golf возвращен владельцу. Правда, в нынешнем состоянии автомобиль стоит около 6 тыс. евро, поэтому мастер требует компенсации потерянной стоимости.