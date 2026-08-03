На границе Белоруссии и Латвии выросли очереди из автомобилей

На белорусско-латвийской границе зафиксирован рост очередей из транспортных средств на фоне технической приостановки пропуска со стороны Латвии. Как сообщили РИА Новости в Госпогранкомитете Белоруссии, на пункте пропуска «Григоровщина» скопились один легковой автомобиль и 63 грузовых фуры.

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Ситуация обострилась после заявления главы МВД Латвии Яниса Домбравы о закрытии границы по техническим причинам. На данный момент из двух действовавших ранее пунктов пропуска работает только один, второй был закрыт еще в сентябре 2023 года под предлогом борьбы с нелегальной миграцией.

Значительно более внушительные скопления машин наблюдаются на границе с Литвой и Польшей. По данным на 20:00, в литовском направлении через пункт «Каменный Лог» выезда ожидают 350 легковых автомобилей и 150 грузовиков, в «Беняконях» — 220 и 160 соответственно. В первом случае очередь постепенно растет к вечеру, во втором — держится на стабильном уровне.

На польском направлении скопления еще более масштабные: в «Брузгах» — 400 легковых машин, в «Берестовице» — 155 легковых и 150 грузовых, в «Бресте» — 810 легковых и 30 автобусов, в «Козловичах» — 550 грузовиков. Рост очередей на белорусско-польской границе начался после 10:00, особенно интенсивно во второй половине дня на КПП «Козловичи» и «Брест».

Всего, по данным на 20:00 воскресенья, выезда из Белоруссии в страны Евросоюза ожидают более трех тысяч единиц автотранспорта. В Минске неоднократно поясняли, что скопления возникают из-за неритмичной работы контрольных служб сопредельных государств и закрытия рядом стран ЕС пунктов пропуска на границе.

23 июля стало известно, что сейм Латвии запретил импорт одежды, спортивных товаров, обуви, книг, газет и игрушек из России и Белоруссии.