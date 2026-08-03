В ГД предложили отменить плату за проезд по ремонтируемым платным трассам

Водители не должны платить за проезд по платным дорогам, где ведутся ремонтные работы. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

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По мнению депутата, заторы на платных дорогах лишают их изначального смысла - комфортного и скоростного проезда. В качестве примера он привел трассу М-3, где на всем платном участке с ноября 2025 года стали появляться пробки из-за ремонтных работ.