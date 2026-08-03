Почти 140 миллионов Забайкалье потратит на исследование состояния дорог

ГКУ «Забавтодор» объявило сразу несколько конкурсов на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Общая начальная (максимальная) цена контрактов составляет около 138,6 миллиона рублей.

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Подрядчикам предстоит провести диагностику дорожного покрытия, измерить ровность, оценить сцепные свойства, проверить прочность дорожной одежды и собрать данные о мостовых сооружениях — то есть потратить десятки миллионов на то, чтобы просто понять, в каком состоянии находятся забайкальские трассы.

Что сделают?

Каждый из лотов охватывает определённый перечень автомобильных дорог. Согласно техническому заданию, подрядчикам предстоит:

уточнить привязку начала и конца дорог к географическим координатам;

оценить состояние дорожного покрытия по ГОСТ (зафиксировать все дефекты — трещины, выбоины, просадки);

измерить продольную и поперечную ровность (международный показатель IRI и глубину колеи);

оценить сцепные свойства покрытия (коэффициент сцепления);

определить прочность дорожной одежды (упругий прогиб);

провести видеосъёмку всей протяжённости дорог с GPS-привязкой;

обследовать мостовые сооружения;

учесть интенсивность движения и состав транспортных потоков.

По итогам работ будет сформирован технический отчёт, а данные внесут в автоматизированный банк дорожных данных. Срок выполнения всех работ — до 10 ноября 2026 года.

Цифры

Стоимость каждого лота, рассчитанная методом сопоставимых рыночных цен (среднее арифметическое от трёх коммерческих предложений), составляет:

Лот 1 39 247 677,1

Лот 2 39 500 800,9

Лот 3 30 555 680,4

Лот 4 29 326 514,2

Итого 138 630 672,6

Таким образом, на диагностику дорог в 2026 году заложено почти 139 миллионов рублей. Для сравнения: в 2025 году на ремонт региональных дорог было выделено около 1,2 млрд рублей, однако значительная часть этих средств уходила на латание ям, а не на комплексное восстановление покрытия. При этом износ дорожной сети в Забайкалье превышает 60%, а в отдельных районах достигает 80%.

Предыстория

Проблема состояния дорог в регионе стоит остро: ежегодные обращения жителей о разбитых трассах, отсутствии разметки и опасных участках не прекращаются. Прокуратура неоднократно выявляла нарушения при ремонте дорог, а подрядчики срывали сроки.

На этом фоне выделение почти 140 миллионов только на диагностику выглядит для многих как минимум спорным.

По данным открытых источников, в 2024 году на капитальный ремонт дорог в Забайкалье было направлено около 800 млн рублей, а на текущее содержание — около 600 млн. То есть диагностика «съедает» почти 10% от общего объёма дорожного финансирования.

Вопрос эффективности

Подрядчик, выигравший конкурс, должен будет не только провести измерения, но и подготовить сводный отчёт с рекомендациями. Однако, как показывает практика, результаты таких обследований часто остаются на бумаге. В 2023 году аналогичная диагностика уже проводилась, но многие выявленные дефекты так и не были устранены.

Конкурсы объявлены, заявки принимаются до середины августа. Победители должны будут завершить работы до 10 ноября. После того как подрядчики составят «карту болезней» забайкальских дорог, мы в очередной раз получим констатацию того, что и так не вызывает сомнений.