Почти 140 миллионов Забайкалье потратит на исследование состояния дорог

Почти 140 миллионов на диагноз: именно столько Забайкалье потратит на исследование состояния дорог
ГКУ «Забавтодор» объявило сразу несколько конкурсов на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Общая начальная (максимальная) цена контрактов составляет около 138,6 миллиона рублей.
Подрядчикам предстоит провести диагностику дорожного покрытия, измерить ровность, оценить сцепные свойства, проверить прочность дорожной одежды и собрать данные о мостовых сооружениях — то есть потратить десятки миллионов на то, чтобы просто понять, в каком состоянии находятся забайкальские трассы.
Что сделают?
Каждый из лотов охватывает определённый перечень автомобильных дорог. Согласно техническому заданию, подрядчикам предстоит:
уточнить привязку начала и конца дорог к географическим координатам;
оценить состояние дорожного покрытия по ГОСТ (зафиксировать все дефекты — трещины, выбоины, просадки);
измерить продольную и поперечную ровность (международный показатель IRI и глубину колеи);
оценить сцепные свойства покрытия (коэффициент сцепления);
определить прочность дорожной одежды (упругий прогиб);
провести видеосъёмку всей протяжённости дорог с GPS-привязкой;
обследовать мостовые сооружения;
учесть интенсивность движения и состав транспортных потоков.
По итогам работ будет сформирован технический отчёт, а данные внесут в автоматизированный банк дорожных данных. Срок выполнения всех работ — до 10 ноября 2026 года.
Цифры
Стоимость каждого лота, рассчитанная методом сопоставимых рыночных цен (среднее арифметическое от трёх коммерческих предложений), составляет:
- Лот 1 39 247 677,1
- Лот 2 39 500 800,9
- Лот 3 30 555 680,4
- Лот 4 29 326 514,2
- Итого 138 630 672,6
Таким образом, на диагностику дорог в 2026 году заложено почти 139 миллионов рублей. Для сравнения: в 2025 году на ремонт региональных дорог было выделено около 1,2 млрд рублей, однако значительная часть этих средств уходила на латание ям, а не на комплексное восстановление покрытия. При этом износ дорожной сети в Забайкалье превышает 60%, а в отдельных районах достигает 80%.
Предыстория
Проблема состояния дорог в регионе стоит остро: ежегодные обращения жителей о разбитых трассах, отсутствии разметки и опасных участках не прекращаются. Прокуратура неоднократно выявляла нарушения при ремонте дорог, а подрядчики срывали сроки.
На этом фоне выделение почти 140 миллионов только на диагностику выглядит для многих как минимум спорным.
По данным открытых источников, в 2024 году на капитальный ремонт дорог в Забайкалье было направлено около 800 млн рублей, а на текущее содержание — около 600 млн. То есть диагностика «съедает» почти 10% от общего объёма дорожного финансирования.
Вопрос эффективности
Подрядчик, выигравший конкурс, должен будет не только провести измерения, но и подготовить сводный отчёт с рекомендациями. Однако, как показывает практика, результаты таких обследований часто остаются на бумаге. В 2023 году аналогичная диагностика уже проводилась, но многие выявленные дефекты так и не были устранены.
Конкурсы объявлены, заявки принимаются до середины августа. Победители должны будут завершить работы до 10 ноября. После того как подрядчики составят «карту болезней» забайкальских дорог, мы в очередной раз получим констатацию того, что и так не вызывает сомнений.