В Приамурье отсутствие аккумулятора в машине не остановило угонщика

В Амурской области будут судить 53-летнего жителя села Лазаревка за кражу ( часть 2 статьи 158 УК РФ). Он сумел похитить автомобиль, в котором не было аккумулятора, сообщает УМВД России по региону.

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В мае мужчина и его товарищ возвращались с рыбалки. Они заметили напротив одного из домов автомобиль Toyota Camry. Обвиняемые предложил ее похитить для последующей перепродажи.

Оказалось, что в авто нет аккумулятора. Это злоумышленников не смутило. Они взяли трехколесный мотоцикл и буксировочный трос и отогнали чужую машину в село Козьмодемьяновка. Автомобиль оставили во дворе одного из родственников.

Когда владелец обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Полицейские нашли машину и вернули ее потерпевшему, а затем задержали похитителей. 52-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении его знакомого дело выделено в отдельное производство.