В России на продажу выставили новую Lada Priora

Как выяснила "Российская газета", в Нижнем Тагиле на продажу выставили новую Lada Priora, которая с 2011 года проехала всего 50 км. За свою "капсулу времени" владелец просит 1 555 555 рублей.

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"Автомобиль в идеальном состоянии", - говорится в объявлении. Других подробностей нет.

Судя по фото, машина действительно выглядит отлично.

Под капотом у Priora 1,6 литра, который выдает 98 л.с. Коробка - механика.

Напомним, за всю свою 11-летнюю историю Lada Priora разошлась тиражом более одного миллиона экземпляров. Миллионный автомобиль собрали в апреле 2017 года, ровно через десять лет после официального запуска модели в серию.

Ранее "РГ" сообщала, что в РФ выставили на продажу ВАЗ-2114 с мизерным пробегом.