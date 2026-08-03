На последней неделе июля авторынок неплохо подрос

Минувшая 31-я неделя года оказалась для авторынка обнадеживающей. С 27 июля по 2 августа было реализовано почти 28,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 13,6% больше, чем неделей ранее. В то же время, как отмечает глава "Автостата" Сергей Целиков, немного не дотягивает до результата годичной давности (-1,6%). Во второй половине прошлого года авторынок шел вверх.

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На рынке LCV также наблюдаем недельный рост. Продано 1369 легких коммерческих автомобилей. Это на 22% больше, чем неделей ранее, но на 14% меньше прошлогоднего результата 31-й недели.

В сегменте грузовых автомобилей недельный рост поменьше (+4,9%). На учет поставлено 949 грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонн. Динамика к АППГ вновь вернулась в отрицательную зону (-3%).

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