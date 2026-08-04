Названы уральские регионы с самыми хорошими дорогами

Среди крупных уральских городов есть свои "отличники" и "неуспевающие" по уровню качества автомобильных дорог. Об этом стало известно из данных рейтинга РИА Новости, в котором эксперты оценили состояние автодорожной инфраструктуры.

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Исследователи сосредоточили свое внимание в первую очередь не на федеральных трассах, а на автомобильных дорогах регионального и местного уровня. По их мнению, в подавляющем большинстве российских субъектов именно эти две категории формируют свыше 95 процентов дорожной сети, а в среднем по стране - и до 96 процентов.

Среди уральских территорий лидером по качеству автотрасс стала Челябинская область с показателем 84,6 процента дорог, соответствующих нормативному состоянию. При этом плотность автомобильных магистралей с твердым покрытием составила в регионе не менее 254 километров на одну тысячу квадратных километров территории. В рейтинге Край озер занимает почетное второе место после Московской области, где нормативное состояние зафиксировано у всех (100 процентов) дорог регионального значения.

В списке лучших - Тюменская область. Она занимает 10-ю позицию с показателем 73,9 процента дорог в нормативном состоянии. Плотность дорог тут невысокая - 94 километра на одну тысячу квадратных километров территории.

20-ю позицию в рейтинге занял Пермский край. Эксперты установили, что здесь нормативам соответствуют 64,9 процента дорог. Плотность автомобильных магистралей с твердым покрытием составляет 150 километров на одну тысячу квадратных километров территории.

Курганская область тоже отмечена экспертами как регион, где большинство автотрасс находятся в удовлетворительном состоянии. Она занимает 32-позицию рейтинга, с показателями 60,6 процента нормативного состояния дорог, а плотность автомагистралей в форпосте Южной Сибири составляет 138 километров на одну тысячу квадратных километров территории.

Хуже дела обстоят в Свердловской области, которая занимает в рейтинге 47-ю позицию. В нормативном состоянии в регионе находится не более 53 процентов дорог, а их плотность составляет 131 километр на одну тысячу квадратных километров территории. Этот показатель незначительно ниже среднего по стране - в России сегодня 55,2 процента дорог соответствуют установленным нормам.