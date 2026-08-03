Названы самые надежные внедорожники за 500 тысяч рублей

Россиянам сейчас доступны в основном отечественные автомобили, кроссоверы из ранних корейских поколений и подержанные японские внедорожники с большим пробегом.

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В ценовой категории до 500 тысяч рублей выбор ограничен такими моделями, как Lada Niva Travel/Chevrolet Niva, УАЗ "Патриот", Kia Sportage первых выпусков, Mitsubishi Pajero II, Subaru Forester первого и второго поколений, а также Great Wall Hover и SsangYong Kyron.

Как отмечает эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев, среди наиболее надежных и долговечных в этом сегменте можно выделить Lada Niva Travel/Chevrolet Niva, Suzuki Grand Vitara второго поколения и Kia Sportage, выпущенные до 2006 года.

Специалист отмечает, что за 500 тысяч рублей сегодня не найти иномарки "сел и поехал", когда год-другой можно ни о чем не думать. Почти всегда потребуются восстановительные работы, которые могут обойтись примерно в половину от начальной стоимости машины.

В этом случае покупка "Нивы" остается более разумным выбором по сравнению с любым иностранным автомобилем возрастом 20-30 лет.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что доля продаж полноприводных авто в РФ установила исторический рекорд.