Почему умные машины восстают против своих владельцев

На днях во всех соцсетях, в первую очередь в Китае, обсуждали весьма неприятный инцидент: счастливый обладатель Zeekr 9X столкнулся с неожиданной проблемой на границе КНР и Казахстана. После прохождения пункта пропуска автомобиль самостоятельно отключил навигацию, заблокировал багажник и лючок бензобака, превратившись в "кирпич". И все это без какого-либо физического воздействия извне. Более того, все действия были произведены дистанционно.

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В такой момент приходит осознание, что высокотехнологичные машины, которые должны были сделать жизнь проще и безопаснее, могут стать источником новых проблем.

Современные автомобили оснащаются активными системами безопасности, которые постепенно вытесняют водителя и даже собственника из процесса управления. Теперь же легком можно потерять право на эксплуатацию машины.

В случае с Zeekr 9X потребовалось около тридцати часов, чтобы получить "разрешительный код" и вернуть полный функционал кроссовера. Производитель заявил, что блокировка может повториться при пересечении границ стран, а "вернуть себе машину" поможет только подтверждение "законности поездки". Хорошо, что позже в компании добавили функцию разблокировки в мобильное приложение бренда. Но осадочек остался.

По мнению специалистов "Автовзгляда", технологии, которые должны были облегчить нашу жизнь, могут привести к новым ограничениям и контролю. Вопрос о том, насколько необходимы такие технологичные помощники в транспортных средствах, становится все более актуальным. Возможно, в будущем старые автомобили снова станут законодателем моды и приятным воспоминанием о том, как приятно управлять "живой" машиной и самому контролировать процесс.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Китае запретили еще одну популярную опцию автомобилей.