В России продают новый трехдверный Nissan Patrol Y61

На необъятных просторах нашей страны в гаражах энтузиастов по сей день можно встретить настоящие реликвии и уникальные машины. Так, в Белгородской области владелец решил расстаться с редкой трехдверной версией внедорожника Nissan Patrol Y61.

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Важно отметить, что для основных глобальных рынков выпуск "Патрола" этого поколения был прекращен в 2014 году. Однако в ряде стран, особенно на Ближнем Востоке, классический внедорожник продолжает пользоваться огромной популярностью и доступен для заказа.

В объявлении, размещенном на портале Drom.ru, представлена версия Nissan Patrol Y61 с 4,8-литровым рядным двигателем TB48DE мощностью 280 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач. Продавец подчеркивает, что автомобиль 2022 года был куплен новым в августе 2023 года, его пробег составляет немногим более 10 тысяч кмм.

Интерьер автомобиля выполнен в стиле классических SUV из 90-х годов. В салоне можно увидеть обилие кнопок вместо сенсоров, множество вставок из дерева и уютные велюровые сидения. Также в машине есть множество мелких, но полезных опций, таких как "холодильник" в подлокотнике, беспроводная зарядка для телефона, кондиционер и мультимедиа с AUX и MP3.

Владелец оценил свою реликвию в 7 млн рублей.

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