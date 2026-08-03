Volkswagen ввел пожизненную гарантию на свои машины в Китае

На фоне не самых радужных продаж в Китае совместное предприятие FAW и Volkswagen решило пойти на отчаянные меры для спасения репутации бренда. В августе компания объявила о расширении программы "двойной пожизненной гарантии", которая теперь охватывает весь модельный ряд. Если раньше она распространялась только на кроссоверы, то теперь действует на все бензиновые легковые автомобили и подключаемые гибриды.

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Эта программа включает два вида сервисной поддержки: на весь автомобиль целиком и на оригинальные комплектующие. Под защиту попадают ключевые узлы и системы, такие как кузов, шасси, двигатель, коробка передач, генератор и компрессор кондиционера. Гарантия также распространяется на оригинальные запчасти, замененные в стенах официальных дилеров.

По данным ITHome, условия участия в программе просты: нужно быть первым и единственным владельцем автомобиля, не использовать авто в коммерческих целях и обслуживать машину у официальных дилеров с использованием только оригинальных запчастей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Volkswagen урежет количество опций и комплектаций у своих авто.