В Калужской области спал ажиотаж вокруг топлива

Ситуация с обеспечением Калужской области топливом стабилизировалась, ажиотаж спал, очереди на АЗС исчезли. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша в "Максе".

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"Ситуацию с обеспечением региона топливом удалось стабилизировать. <…> Достаточно быстро сняли напряженность. Ажиотаж спал, очереди исчезли. Тем не менее контроль не ослабляем", - написал он.

По информации Шапши, поставки горючего в регион стабильны, на 93% заправок есть бензин и дизель в том или ином ассортименте, более 40% заправок обеспечены топливом полностью. Также для социальных и коммунальных служб заключены контракты на поставку топлива до конца года.

Шапша также отметил, что поручил главам некоторых муниципалитетов, где есть необходимость в дополнительных заправках, помочь с их строительством.