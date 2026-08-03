Надпись «Спаси и сохрани» на мопеде не помогла жителю Марий Эл избежать наказания

Суд приговорил пьяного водителя из Марий Эл к обязательным работам и конфискации.

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Надпись «Спаси и сохрани от гаишников» на мопеде не помогла жителю Марий Эл избежать наказания. 38-летний житель Козьмодемьянска, управлявший двухколёсным транспортом в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен инспекторами ДПС. В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже был лишён прав за аналогичное нарушение в ноябре 2025 года.

Суд признал водителя виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за такое же правонарушение. С учётом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года. Мопед, на котором был совершён проступок, конфискован в доход государства.

На опубликованном прокуратурой Марий Эл фото изъятого мопеда видна ироничная надпись: «Спаси и сохрани от гашников». Однако, как показала практика, эта «молитва» не спасла владельца от законного наказания. В прокуратуре напомнили, что управление транспортным средством в нетрезвом виде является грубым нарушением и влечёт серьёзные последствия, включая конфискацию имущества.

Инспекторы ГИБДД призывают водителей не полагаться на суеверия и «защитные» надписи, а строго соблюдать правила дорожного движения. Управление мопедом или любым другим транспортным средством в состоянии опьянения не только опасно для жизни, но и влечёт за собой реальное уголовное наказание, включая лишение прав и изъятие транспорта.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал мужчину, заехавшего в метро на мотоцикле.