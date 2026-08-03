На российском рынке появился еще один доступный компактный кроссовер Toyota, который раньше официально к нам не поставлялся. Новый Toyota Raize начали активно возить по параллельному импорту — в основном из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Главный козырь модели — цена. Несмотря на дополнительные расходы при доставке, растаможке и оформлении, «японец» оказался дешевле многих новых автомобилей аналогичного класса, представленных в России.

Toyota Raize из ОАЭ: сколько стоит кроссовер в России

В ОАЭ стоимость нового Toyota Raize стартует примерно с 64 тыс. дирхамов, что составляет около 1,38 млн рублей по текущему курсу.

После доставки в Россию цена автомобиля увеличивается, но даже с учетом всех расходов минимальные предложения начинаются примерно от 1,83 млн рублей.

Для сравнения, многие конкуренты стоят заметно дороже:

Tenet T4 2026 года — от 2,169 млн рублей;

удлиненный Tenet T4L — от 2,259 млн рублей;

Jeland J6 — от 2,29 млн рублей;

Belgee X50+ белорусской сборки — от 2,319 млн рублей.

Получается, что Toyota Raize может оказаться одним из самых доступных вариантов среди новых компактных кроссоверов с известным японским брендом.

Что предлагает Toyota Raize за 1,83 млн рублей

Самое выгодное предложение сейчас нашли в Рязани. Там новый Toyota Raize под заказ предлагают примерно за 1,83 млн рублей.

За эти деньги покупатель получает автомобиль с:

1,0-литровым турбомотором мощностью 98 л. с.; вариатором; кожаным рулем с частичной мультимедийной функцией; кондиционером; сенсорной мультимедийной системой; 17-дюймовыми легкосплавными колесами; двухцветной окраской кузова с черной крышей.

По меркам современных автомобилей из Китая комплектация выглядит довольно скромно, но Toyota берет другим — надежностью, ликвидностью и узнаваемостью марки.

Где еще продают новый Toyota Raize

Предложения по модели уже появились в нескольких российских городах.

В Москве и Чебоксарах аналогичные версии без двухцветного кузова готовы привезти примерно за 1,88 млн рублей.

В Омске стоимость автомобиля достигает 2,18 млн рублей. Примерно за такие же деньги в Краснодаре предлагают версию с атмосферным двигателем WA-VE объемом 1,2 литра мощностью 87 л. с.

В Санкт-Петербурге Toyota Raize с таким же мотором оценивают уже в 2,415 млн рублей.

Все версии оснащаются вариатором.

На вторичке Toyota Raize почти нет

Несмотря на появление предложений под заказ, автомобилей в наличии пока очень мало.

В крупных классифайдах можно найти буквально единичные экземпляры. Например, в Улан-Удэ продается уже зарегистрированный Toyota Raize с пробегом всего 200 км за пределами России.

Машина находится в богатой комплектации: у нее есть камера кругового обзора, парктроники, мультируль и другие опции. Цена такого автомобиля составляет около 2,05 млн рублей.

Стоит ли покупать Toyota Raize вместо китайского кроссовера?

Появление Toyota Raize показывает, что россияне снова начинают искать компактные автомобили известных брендов. На фоне роста цен на новые машины японский кроссовер выглядит интересно: он дешевле многих конкурентов и обещает хорошую остаточную стоимость.

Однако есть и минусы — отсутствие официальной гарантии, возможные сложности с запчастями и небольшие размеры. Toyota Raize — это скорее городской автомобиль для тех, кому нужен экономичный и надежный транспорт, а не большой семейный SUV.

Но при цене около 1,8–2 млн рублей он вполне способен составить конкуренцию новым китайским кроссоверам, которые сегодня стоят заметно дороже.