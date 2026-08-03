Гендиректор Alpine поделился скорректированными планами французской марки

Гендиректор Alpine Филипп Криф поделился скорректированными планами французской марки: они стали гораздо скромнее, чем были ещё год назад, и растянулись во времени.

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В марте этого года Renault Group представила новую стратегию развития под названием futuREady, но марке Alpine в ней было уделено мало внимания, из чего стало ясно, что руководство Renault Group пока не определилось с будущим Alpine.

Между тем ещё год назад предполагалось, что к концу текущего десятилетия в гамме Alpine будет восемь моделей, из них семь — электрические: хэтчбек A290, кроссовер A390, двухместное купе A110 нового поколения и родстер на его базе, купе с посадочной формулой 2+2 и два более крупных кроссовера. Восьмая модель — это флагманский гибридный суперкар. С таким модельным рядом марка Alpine планировала выйти на уровень продаж, как у Porsche, в том числе за счёт запуска представительства в Северной Америке.

В плане futuREady сказано, что Alpine отныне не стремится привлекать клиентов на новых рынков, однако на днях гендиректор Alpine Филипп Криф, которого цитирует британский журнал Autocar, уточнил этот тезис: марка Alpine выйдет на североамериканский рынок, но позже, чем предполагалось. В конце этого десятилетия должны начаться официальные продажи Alpine в Канаде, затем придёт очередь США, но конкретные сроки пока не названы.

Нет пока ясности и по поводу того, с какими именно моделями Alpine будет покорять Америку. Рынок Канады относительно невелик и по-прежнему лоялен к электромобилям, поэтому здесь вполне можно продавать кроссовер Alpine A390 и новый электрический Alpine A110. Напомним, что бензиновый Alpine A110 уже снят с производства.

В США ситуация сложнее: после того как в феврале этого года Дональд Трамп снял большинство экологических ограничений для топливных автомобилей, а в прошлом году отменил федеральные субсидии на покупку электромобилей, перспективы Alpine сделать хороший бизнес в этой стране померкли — ясно, что без новинок с ДВС здесь ловить нечего.

В связи с новыми объективными обстоятельствами Alpine свернула разработку новых электрических кроссоверов. До конца этого десятилетия модельный ряд Alpine прирастёт только двумя новинками — купе Alpine A110 нового поколения на электромобильной платформе APP (Alpine Performance Platform) и купе с посадочной формулой 2+2 на той же платформе. Куда делся родстер на базе нового Alpine A110, неизвестно — возможно, Филипп Криф теперь считает купе и родстер Alpine A110 одной моделью, что вполне логично.

Премьера нового Alpine A110 ожидается в этом году — вероятно, его покажут в октябре на Парижском автосалоне, продажи начнутся в 2027-м. Новый Alpine A110 выйдет на рынок как электромобиль, но, как ранее сообщал Autocar, позже у него появятся некие топливные версии (скорее всего, гибридные). Дата дебюта купе с посадочной формулой 2+2 пока не названа, ясно только, оно выйдет на рынок в этом десятилетии.

Далее, по словам Филиппа Крифа, марке понадобятся ещё две модели, с которыми она сможет выйти на рынок США, но пока нет ясности, что это будут за модели. Возможно, мощные кроссоверы с ДВС, но пока у Alpine нет для них подходящей платформы. Судьбу гибридного суперкара Филипп Криф никак не прояснил.

Конкурировать с Porsche марка Alpine больше не хочет и по уровню продаж теперь ориентируется на Ferrari, а именно на 15 000 машин в год. Эта цифра кажется слишком скромной с учётом того, что только в первой половине 2026 года марка Alpine продала в мире 8538 автомобилей, что на 69,1% больше, чем в январе-июне 2025 года.

К слову, Porsche на фоне кризиса тоже умерила амбиции: если прежде она рассчитывала продавать по 400 000 машин в год, то теперь готова остановиться на отметке 180 000 машин в год.