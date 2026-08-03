Changan объяснил, будет ли повышать цены на автомобили в России

Компания Changan заверила, что в ближайшие 3-4 месяца не будет повышать цены на свои автомобили в России. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

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В разговоре с "Газетой.Ru" представители компании подчеркнули, что повышение цен возможно только в случае наступления объективных обстоятельств, не зависящих от воли компании. К таким факторам могут относиться дальнейшая индексация утилизационного сбора, колебания валютных курсов, изменение ключевой ставки Центробанка, а также рост стоимости логистики и комплектующих.

В пресс-службе также отметили, что после запуска локального производства кроссовера CS75 Plus его рекомендованная розничная цена была снижена.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Changan представил доступный кроссовер до 1,5 млн рублей.