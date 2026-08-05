Эксперт оценил результаты продаж автомобилей в июле

Эксперт Овчинникова: Автомобиль остается дорогой покупкой
Заместитель генерального директора АГ "Авилон" Юлия Овчинникова специально для "Российской газеты" оценила результаты продаж автомобилей в РФ в июле.
"В России было продано 121,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 4,6% больше, чем в июне, но лишь на 1,2% выше результата июля прошлого года. Поэтому говорить о падении рынка неправильно: в абсолютных объемах он продолжил расти, однако двузначная годовая динамика закончилась. Результат поддержали автомобили российского производства, государственные и собственные кредитные программы брендов, а также достаточно широкое предложение машин на складах. За семь месяцев доля локально произведенной техники на российском авторынке выросла до 63,4%. Одновременно рынок ограничивали высокая стоимость финансирования, давление на бюджеты покупателей и постепенно сокращающийся эффект отложенного спроса. Да, темпы роста заметно замедлились. Но важно разделять два понятия: замедление роста и падение продаж. В июне рынок новых легковых автомобилей прибавлял 29,3% год к году, в июле - только 1,2%. При этом относительно июня продажи выросли. Основная причина такой разницы заключается в эффекте базы. Первая половина 2025 года была для рынка слабой, тогда как с июля прошлого года ежемесячные продажи уже превышали 120 тыс. автомобилей. Поэтому дальнейшее сравнение год к году становится гораздо более жестким. Есть и фундаментальные ограничения. Рынок постепенно упирается в платежеспособный спрос. Автомобиль остается дорогой покупкой, кредитные условия все еще достаточно жесткие, а объем программ с максимальными скидками сокращается по мере нормализации складских запасов. Снижение ключевой ставки до 14% является позитивным сигналом, но решение было принято только 24 июля, и его влияние на стоимость автокредитов проявится с временным лагом. Мы наблюдаем больше запросов на гибриды и электромобили. При этом предложение таких автомобилей, особенно в массовом ценовом сегменте, пока ограниченно. В базовом сценарии я ожидаю в августе небольшого снижения относительно июля, примерно на 3%, до 117-119 тыс. новых легковых автомобилей", - отметила она.