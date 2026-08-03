Ferrari превратила Purosangue в коллекционный арт-объект

Ferrari показала необычную интерпретацию своего первого кроссовера, сообщает издание «ТАРАНТАС НЬЮС». Вместо новой версии с более мощным двигателем компания создала коллекцию из десяти уникальных Purosangue, предназначенных исключительно для американского рынка.

© Ferrari

Проект получил название American Grand Tour Atelier. Каждая машина выполнена в индивидуальном стиле, а повторять эти дизайнерские решения для других клиентов производитель не планирует.

Коллекция разделена на две темы. Первая посвящена природным пейзажам США — пустыням, побережью, горам, равнинам и лесам. Вторая вдохновлена знаменитыми американскими дорогами. Для автомобилей этой серии дизайнеры добавили элементы интерьера в цветах американского флага.

Техническая часть осталась неизменной. Под капотом установлен атмосферный V12 объемом 6,5 литра мощностью 725 л.с., работающий вместе с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 3,3 секунды.

Стоимость эксклюзивных автомобилей Ferrari пока не раскрывает. Для ориентира компания приводит цену стандартного Purosangue 2026 модельного года в США — 432 986 долларов, что эквивалентно примерно 33,8 млн рублей без учета персонализации.

Главная идея проекта заключается не в улучшении технических характеристик, а в создании коллекционной ценности. Покупатели получают не просто дорогой автомобиль, а один из десяти уникальных экземпляров, объединенных общей концепцией.

Ferrari и раньше ограничивала объем выпуска Purosangue, заявляя, что модель не станет массовой. Новая серия продолжает эту стратегию, делая кроссовер еще более редким и желанным среди поклонников марки.