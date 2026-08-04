Объявлены сроки появления в России новой модели Evolute

В ближайшее время линейка доступных россиянам электрокаров будет расширена за счёт кроссовера i-Sky второго поколения. Модель будет выпускаться на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

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Известно, что в линейке бренда новинка займёт место между компактным i-Joy и флагманским i-Space. Габаритная длина машины составит 4685 мм при колёсной базе, равной 2775 мм.

В движение модель будет приводить выдающий 218 л. с. и 310 Нм крутящего момента электромотор, обеспечивающий разгон от 0 до 100 км/ч за 8,0 секунды. Питается агрегат от 62-киловаттного литий-железо-фосфатного аккумулятора, на одном заряде которого электрокар способен проехать до 424 км.

В автосалонах марки паркетник Evolute i-Sky нового поколения появится в сентябре 2026 года. Все подробности о комплектациях и ценах станут известны ближе к дате начала продаж.