«Москвич 3» рекордно подешевел на фоне беспрецедентных скидок

Официальный сайт бренда «Москвич» опубликовал информацию о новой программе прямых скидок для покупателей автомобилей 2025–2026 годов выпуска. Итоговая выгода при покупке составляет 360 тысяч рублей, из которых 300 тысяч компенсирует сам автопроизводитель, а оставшиеся 60 тысяч добавляет дилерская сеть.

© Москвич

Благодаря этому предложению стоимость базовой версии компактного кроссовера «Москвич 3» в августе стартует от 1,6 тыс. рублей. Эта скидка суммируется с действующей программой льготного автокредитования. При использовании государственных субсидий минимальная цена автомобиля опускается до 1,3 млн рублей.

Для сравнения, рекомендованная розничная цена без учета акций и программ поддержки значительно выше: базовый кроссовер 2025 года с механической коробкой передач стоит от 2,0 млн рублей, версия 2026 года — на 88 тыс. рублей дороже. Стоимость топовой комплектации актуальной модели достигает 2,3 млн рублей.

© Москвич

© Москвич

© Москвич

© Москвич

Напомним, что кроссовер «Москвич 3» оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической или клиноременным вариатором (CVT). Привод у всех представленных версий исключительно передний.