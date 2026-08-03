Volkswagen представил первый полностью электрический кроссовер

Концерн SAIC Volkswagen представила первые тизеры нового среднеразмерного кроссовера 5X для китайского рынка. Этот автомобиль станет первым полностью электрическим в линейке ID.Era, куда уже входят крупные внедорожники 8X и 9X, а также седан 5S.

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На одном из изображений можно увидеть лидар над лобовым стеклом, что указывает на продвинутый комплекс ассистентов для водителя. Дизайн передней части кроссовера выполнен в стиле других моделей линейки ID.Era, с крупной светодиодной полосой и подсвечивающейся эмблемой.

По данным Autohome, ID.Era 5X будет представлен сразу после запуска седана ID.Era 5S, который уже получил признание за свой инновационный интерьер и технические характеристики. В состав силовой установки 5S войдет 1,5-литровый ДВС мощностью 109 лошадиных сил и один электромотор на 177 лошадиных сил. Также подтверждено, что 5S станет первым в мире среди всех автомобилей Volkswagen, который получит продвинутую систему помощи водителю Navigate on Autopilot (NOA).

Подробности о силовой установке ID.Era 5X пока не разглашаются, но можно предположить, что она будет не менее мощной и технологичной, чем у других моделей линейки.

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