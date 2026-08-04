Автобренд Rox подал заявку на регистрацию товарного знака Lava

Компания Rox подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака для новой модели Lava. Об этом сообщил журнал «Авто.ру».

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Заявка была направлена в Роспатент 29 июля, а уже 31 июля ее опубликовали. Товарный знак зарегистрирован по 12-му классу МКТУ. Он предназначен для легковых автомобилей, в том числе гибридных и электрических. К заявке приложено графическое изображение названия Rox Lava, выполненное в фирменном стиле бренда. Заявителем значится шанхайское подразделение компании.

До 2028 года китайский бренд планирует вывести на российский рынок три новинки: компактный внедорожник, крупный кроссовер и еще одну модель в сегменте SUV. Первая из них должна появиться в январе 2027-го, вторая — в декабре того же года, третья — в 2028-м. Название Lava получит одна из этих машин.

Недавно Rox, который уже представлен в России моделями 01 и Adamas, объявил о запуске локальной сборки на заводе «Автотор» в Калининграде. Модель 01 уже сошла с конвейера — первые автомобили российской сборки поступят к дилерам в начале осени. В октябре к ней присоединится Adamas.

Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовало производство гибридных внедорожников Rox.