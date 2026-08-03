Седан Denza Z9S занял место провалившейся на рынке четырехдверки Denza Z9

Новый седан Denza Z9S предложен только в виде электрокара. Базовое и «среднее» исполнения – заднеприводные, топ-версия получила трехмоторный полный привод.

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Дизайн четырехдверки Denza Z9S полностью раскрыли в июле. Теперь в Китае озвучили предварительные цены и начали принимать заказы. На родине марки седан пришел на смену более крупной четырехдверке – Denza Z9. Последняя там спросом не пользовалась, тогда как продажи родственного ей хэтчбека Denza Z9 GT после проведенной недавно модернизации рванули вверх. Напомним также, что бренд Denza был создан компаниями Daimler/Mercedes и BYD, однако затем немцы вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD.

У Denza Z9S собственная внешность, тогда как прежний седан Denza Z9 повторял хэтчбек. Среди особенностей дизайна – двухэтажная головная оптика (сверху расположены вытянутые двойные LED-секции ходовых огней), раздвоенные, но более «острые» по сравнению с Z9 GT и «просто» Z9 задние фонари. Новый седан также получил безрамочные двери с полускрытыми ручками вместо выдвижных у прочих «зеток». На крышке багажника есть подъемный спойлер.

Длина Denza Z9S равна 5090 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 3025 мм. Габариты почившего в Китае седана Denza Z9: 5235/1990/1500 мм, расстояние между осями – 3125 мм. При этом у Z9S более вместительный багажник – 470 литров против 375 литров у Z9. Свежий седан «стоит» на 20-дюймовых колесах.

Внутри Denza Z9S подражает модернизированному хэтчу. Седану достались аналогичная передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, такие же приборка, дисплей мультимедийной системы и трехспицевый руль. А вот отдельного экрана мультимедиа для переднего пассажира у новой модели нет. Вместо него – магнитная вставка, к которой можно прикрепить различные аксессуары.

Планшеты для задних седоков – тоже с магнитным креплением. Как и у прежнего седана Denza Z9, в откидной подлокотник заднего дивана встроен еще один тачскрин для настроек. На центральном тоннеле есть две площадки для беспроводной зарядки гаджетов и ряд физических кнопок. Кресла – с вентиляцией, подогревом и массажером. Разумеется, в списке оборудования Z9S еще заявлен продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Снятая с продаж в Китае четырехдверка Denza Z9 была доступна с гибридной или электрической установками, обе модификации по умолчанию имели полный привод. Новый же седан Denza Z9S – это только электрокар. К слову, под крышкой капота у него есть дополнительный отсек на 120 литров.

Сейчас к заказу предложены три версии Z9S. На задней оси базовой и «средней» расположен 503-сильный электромотор. По данным китайских СМИ, самый дешевый седан укомплектован батареей емкостью 102,3 кВт*ч, он проедет 920 км по циклу CLTC. Более дорогой заднеприводный Denza Z9S получил аккумулятор на 122,5 кВт*ч, его запас хода – 1100 км. Топовый седан – полноприводный, с трем электромоторами (один спереди, два сзади), которые вместе выдают 1210 л.с. Этому исполнению досталась батарея емкостью 102,3 кВт*ч. Запас хода – 780 км.

Официально объявлено, что полноприводный седан разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,68 секунды. У четырехдверки также имеются механизм подруливания задних колес и «режим краба».

Электроседан Denza Z9S предварительно оценили в 319 800 – 389 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,78 млн – 4,6 млн рублей по текущему курсу. После запуска «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены могут оказаться ниже.