Lexus LC скоро покинет рынок без преемника: подготовлена финальная спецверсия

«Прощальный» вариант купе LC 500 Special Edition поступит на австралийский рынок позже во втором полугодии 2026-го.

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Японская марка выпустила купе Lexus LC с посадочной формулой 2+2 в 2016 году, а за счёт кабриолета семейство пополнилось в 2019-м. Основным рынком сбыта для двухдверок стали Штаты, но модель присутствует и в других странах, в том числе в родной Японии, а также, к примеру, в Австралии. Тем не менее, автомобиль уже близок к своему «закату»: информация о планах по прекращению производства появилась ещё в феврале 2026-го.

Стоит отметить, что Lexus LC уйдёт в отставку без прямого наследника. Как рассказала пресс-служба австралийского офиса марки, «хотя Lexus LC подходит к концу своего жизненного цикла в Австралии, он остаётся важной частью наследия Lexus в области дизайна и производительности». Дабы отдать дань уважения «наследию» уходящей модели, компания подготовила «прощальную» серию машин – Lexus LC Special Edition.

Известно, что тираж спецверсии лимитирован, но сколько именно экземпляров он в себя включает, в компании не рассказали, ограничившись расплывчатым «небольшое количество». Продажи «обычных» двухдверок в Австралии уже завершены, а автомобили финальной серии Lexus LC появятся здесь до конца второй половины 2026 года.

В списке особенностей спецверсии числятся: матовый серый цвет Oborogin Grey metallic, оригинальные 21-дюймовые колёсные диски, фиксированный спойлер на корме, чёрные декоративные вставки на кузове. Салон оформлен в чёрно-белой гамме (судя по всему, как у версии Pinnacle), в том числе рулевое колесо и передняя панель, плюс модели положены накладки с надписью «Special Edition».

Техника у спецверсии стандартная. Представленные ранее в Австралии купе и кабриолет Lexus LC оснащались 5,0-литровым атмосферным двигателем V8, максимальная мощность которого равна 477 л.с. Он работает в паре с десятиступенчатым гидромеханическим автоматом, привод – задний.

В качестве альтернативы предлагалась гибридная установка, в основе которой лежал двигатель V6 объёмом 3,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами и небольшой литий-ионной батареей. Совокупная отдача этой системы составляла 359 л.с.

Тем временем, японская компания продолжает готовить новинки. Одной из них станет суперкар Lexus LFA : марка решила вернуть знакомый индекс в строй, правда, его, судя по всему, отдадут модели не с V10, а с полностью электрической «начинкой». В декабре 2025 года в статусе концепта был представлен соответствующий «зелёный» концепт, но информации о его технике пока нет. Позже будет обнародована и дата презентации серийной версии нового суперкара.