Сенатор призвал расширять производство электромобилей в РФ

Член комитета СФ по науке и образованию и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов считает, что после запуска отечественного самолета МС-21 необходимо расширить производство отечественных электромобилей и инфраструктуры к ним. Своим мнением он поделился с ТАСС.

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет, сообщили ранее в Минпромторге РФ.

"Новость о запуске полностью локализованного самолета - это сигнал того, что нашей стране не страшны никакие западные санкции. Такая динамика должна без исключения охватывать все отрасли российской экономики. Особое внимание необходимо уделить развитию отечественного автомобилестроения и перспективных транспортных технологий. В частности, на фоне сегодняшних условий. Мы видим к чему может привести нарушение поставок топлива, а это значит, что сегодня необходимо вплотную заниматься расширением производства собственных электромобилей и всей сопутствующей инфраструктуры", - сказал Гибатдинов.

Речь должна идти как о сборке самих автомобилей, так и о производстве всех комплектующих, включая разработку программного обеспечения, считает сенатор. Россия обладает всеми необходимыми научными и промышленными компетенциями, чтобы создавать конкурентоспособную продукцию полного цикла, отметил он.