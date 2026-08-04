В Иркутске владельцу вернули автомобиль, похищенный более 20 лет назад

В Иркутске законному владельцу вернули автомобиль Lexus, похищенный более 20 лет назад. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в региональном управлении МВД.

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Кроссовер был угнан в Подмосковье в 2005 году. Владелец пользовался им менее года и не надеялся когда-либо вернуть машину.

Иномарку обнаружили при постановке на регистрационный учет — инспектор заподозрил вмешательство в идентификационные номера, а экспертиза подтвердила, что номерная площадка была вварена в кузов.

— Владелец пользовался им менее года и уже не рассчитывал когда-либо вновь сесть за его руль. Спустя два десятилетия он прибыл в Прибайкалье забирать автомобиль, — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники российского и японского подразделений Интерпола установили заводские данные автомобиля, подтвердили, что он числится в розыске, и нашли владельца. Мужчина приехал в Иркутск, где ему передали ключи и автомобиль.

Ранее неизвестный угнал спорткар Porsche Taycan GTS с автомойки на территории жилого комплекса «Аквамарин» в Москве, покатался несколько часов, попал в ДТП и вернул машину на место.