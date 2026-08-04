Россия намерена обсудить с Китаем развитие автомобильного туризма

По его словам, одной из ключевых проблем остается отсутствие возможности для пересечения российско-китайской границы на личных автомобилях. В настоящее время через пограничные переходы осуществляется движение пассажирских автобусов и грузового транспорта, тогда как автомобилистам фактически приходится использовать маршрут через Монголию.

«Мы видим задачу с Китаем вступить в переговоры по автомобильному туризму. У нас нет переходов именно автомобильных на границе. То есть у нас пассажирские автобусы, грузовой транспорт, а ситуация с пересечением автомобильным транспортом крайне затруднена», — отметил Решетников.

Министр подчеркнул, что потенциал развития такого направления высок, однако согласование потребует времени. По его словам, сторонам предстоит выработать взаимоприемлемые решения с учетом различий в практике организации международного автомобильного сообщения и согласования маршрутов.