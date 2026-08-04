Почему электроседан "Амберавто" почти не виден на дорогах

В июле российский электроседан Амберавто А5 почти не появлялся в статистике новых регистраций. За месяц в стране оформили только три таких автомобиля, сообщает издание «ТАРАНТАС НЬЮС».

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Пока неизвестно, кто стал их владельцем. Машины могли приобрести частные покупатели, компании или дилерские центры.

Цифра выглядит скромно, особенно с учетом планов «Автотора». Калининградский завод собирается выпустить до конца 2026 года около 3,5 тыс. экземпляров А5.

При этом производство новой партии стартовало только 24 июня. Готовые автомобили сначала проходят проверку, затем распределяются между дилерами и отправляются в разные регионы. Поэтому они могли просто не успеть попасть в июльскую статистику.

Амберавто А5 оснащается электромотором мощностью 160 л.с. и батареей на 63 кВт·ч. Производитель заявляет запас хода до 520 км по циклу CLTC.

Первые результаты пока не дают полного представления о спросе на модель. Более показательной станет статистика следующих месяцев, когда новая партия должна добраться до дилерских центров и покупателей.