Латвия отправила Украине 187 конфискованных у пьяных водителей автомобилей

Латвия направила Украине 187 конфискованных у нетрезвых водителей автомобилей. Об этом сообщает гостелерадио LSM со ссылкой на Государственное агентство снабжения республики.

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По данным портала, машины были переданы украинской стороне безвозмездно. Среди конфискованной техники есть квадроциклы, внедорожники и микроавтобусы. На следующей неделе кабинет министров Латвии рассмотрит вопрос о передаче Украине еще 21 автомобиля.

2 июля КамАЗ отправил в зону специальной военной операции 27-й гуманитарный конвой, в составе которого оказались четыре хетчбэка Renault Sandero, собранные на бывшем заводе в Москве. Французские машины получили камуфляжную ливрею, скрывающую шильдики марки.

Помимо легковых автомобилей, в состав конвоя вошли четыре грузовика «КамАЗ», более 150 позиций запчастей, транспортировочная лента, кубы для топлива и воды, шины, противотепловизионные одеяла и маскировочные сети. Также бойцам передали кроссовер «Москвич».

Ранее в России 5,5 тысячи конфискованных авто передали в зону СВО.