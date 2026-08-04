Беспилотные грузовики без кабины для водителя впервые проехали по ВДНХ
Инновационный транспорт российской компании «ЭвоКарго», который уже является частью транспортной системы и используется более чем в 20 регионах России и за рубежом, стал экспонатом «Аллеи будущего» — экспозиции, посвященной перспективным транспортным технологиям.
Одним из центральных событий фестиваля стали демонстрационные проезды c грузом автономного транспорта Evocargo N1. На фестивале посетители могли увидеть, как робогрузовик ездит в автономном режиме без участия человека. Evocargo N1 изначально проектировался как полностью автономный грузовик. Поэтому в конструкции машины отсутствует кабина водителя, а ее место занимает вычислительный модуль. В основе работы транспорта — автопилот пятого поколения, целиком являющийся разработкой компании.
Сегодня автопарк компании насчитывает более 300 автономных грузовиков, которые ежедневно выполняют транспортные задачи на логистических площадках, промышленных предприятиях и в аэропортах России. Большинство этих объектов имеют ограниченный доступ для посетителей, что и сделало фестиваль на ВДНХ уникальной возможностью для знакомства с робогрузовиками в действии.
Во время демонстраций специалисты компании рассказали, как «думает» беспилотный транспорт. В основе автономного управления лежит мультисенсорная система восприятия, объединяющая данные камер, лидаров и других сенсоров. Используя их, технологии искусственного интеллекта в режиме реального времени формируют цифровую модель окружающего пространства, прогнозируют движение других участников, определяют безопасную траекторию и управляют движением грузовика без участия человека.
«Сегодня многие по-прежнему воспринимают беспилотный транспорт как технологию будущего, однако автономные грузовики уже полноценно работают в ежедневных логистических процессах на промышленных предприятиях, логистических комплексах и в аэропортах. Один из ключевых факторов их востребованности — растущий дефицит водителей грузового транспорта, который измеряется сотнями тысяч человек и становится все более заметным для бизнеса и экономики. Автономные решения создают новые возможности для транспортной отрасли, которой нужны надежность, предсказуемость и постоянная готовность к выполнению задач», — отметил Алексей Демченко, руководитель направления развития бизнеса «ЭвоКарго».