Лимит отпуска бензина на АЗС Воронежской области увеличили до 40–50 литров

Крупные сети АЗС начали смягчать ограничения на продажу топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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По данным на утро 4 августа, бензин АИ-92 есть более чем на 72% автозаправочных станций региона, АИ-95 — почти на 69% АЗС, а дизельное топливо — более чем на 84% станций.

Как отметили власти, ситуация с обеспечением топливом остается контролируемой. По информации операторов рынка, большинство крупных сетей уже увеличили лимиты отпуска топлива в один бак. Теперь на городских АЗС водители могут заправить 40–50 литров. Кроме того, отменены внеплановые технологические перерывы.

При этом ограничения на отпуск топлива в канистры и другую потребительскую тару пока сохраняются у большинства компаний. По словам операторов, эти меры носят превентивный характер и могут меняться в зависимости от объемов поставок.

Ситуация с обеспечением региона топливом остается на контроле профильных органов власти.