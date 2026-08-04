Mitsubishi подогревает интерес в преддверии премьеры Pajero

Компания Mitsubishi вовсю готовится к премьере преемника легендарного внедорожника Pajero. Подогревая интерес, пресс-служба марки публикует новые изображения и свежие подробности, но официального подтверждения даты дебюта пока нет. По предварительной информации, дебют может состояться 2 сентября.

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На одном из тизеров видна высокопрочная рама лестничного типа, что напоминает о первых поколениях Pajero. В отличие от третьего поколения, выпущенного в 1999 году, где использовалась интегрированная в кузов рама, теперь компания возвращается к проверенной временем конструкции.

Новый Pajero обещает высокую устойчивость благодаря современной подвеске. Ключевая особенность - система управления полным приводом SuperAll Wheel Control (S-AWC). Она обеспечит отличную проходимость и контроль в любых условиях.

Премьера состоится не только в Японии, но и на глобальных рынках.

Цены на Mitsubishi Pajero не объявлены, но эксперты считают, что в Японии автомобиль будет стоить от 5 до 7 млн иен (2,4-3,4 млн рублей).

Под капотом ожидают 2,4-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 201 л.с.

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