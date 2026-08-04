Две тысячи машин ожидают въезда в Евросоюз из Беларуси

Если выстроить "пеструю ленту" из двух тысяч автомобилей, скопившихся на рубежах Беларуси в эти дни, то эксперты полагают, что она превысит более двух десятков километров. Именно столько транспортных средств, подтвердили 4 августа БЕЛТА в Госпогранкомитете, ожидают въезда в Евросоюз с территории РБ.

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Во-первых, напоминают пограничники, Латвия полностью остановила работу единственного пункта пропуска на границе - "Патерниеки". Официально причиной ранее чиновники называли технические проблемы, однако с тех пор официальные лица этой прибалтийской республики новых комментариев не предоставляли.

А самые большие очереди грузовых фур фиксируются на польском направлении. Перед пунктом пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") въезда в ЕС ожидают 440 тяжеловесов, а перед "Бобровниками" ("Берестовица") - 145. За сутки их сотрудники оформили из РБ пропуск менее тридцати процентов транспортных средств от нормы.

Три сотни грузовых автомобилей находятся и перед литовскими переходами "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Их контролирующие службы приняли только 22 процента авто. В настоящее время въезда в эту республику на побережье Балтики через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" ожидают и сто легковых транспортных средств. Правда, там контролирующие службы оформили за сутки 74 процента авто от действующих нормативов.

Кстати, до полудня въезда в Польшу, сообщает агентство, ожидали более тысячи легковых авто и четырнадцати автобусов. И здесь пограничная служба соседей трудится "ни шатко ни валко". За сутки сопредельная сторона в пунктах пропуска "Кузница Белостоцкая" (сопредельный "Брузги"), "Бобровники" и "Тересполь" ("Брест") приняла на свою территорию только чуть больше трети автомобилей от нормы.