65% авторынка приходится на автомобили с пробегом

Такое соотношение было не всегда. В частности, в 2020 году новые автомобили занимали 43% емкости всего рынка, а в 2022-м – 24%. Затем эта доля стала постепенно расти.

По данным Минпромторга РФ, за 7 месяцев 2026 года в России реализовано 815 тыс. новых автомобилей. Это на 10% больше показателей января-июля прошлого года. В том числе рынок машин отечественного производства составил 516 тыс. ед., что более чем на четверть выше прошлогоднего показателя за тот же период.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» прогнозировали, что по итогам 2026 года емкость всего автомобильного рынка возрастет до $146,2 млрд против $142,6 млрд в 2025-м.