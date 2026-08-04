Девушка попалась с микронаушником на экзамене ГИБДД

В Омской области девушка пыталась сдать экзамен ПДД с микронаушником.

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В Оконешниковском районе Омской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли очередную попытку недобросовестной сдачи теоретического экзамена на право управления транспортным средством. Во время тестирования инспектор обратил внимание на подозрительное поведение 22-летней экзаменуемой и попросил её убрать волосы. В ходе осмотра за правым ухом девушки был обнаружен скрытый микронаушник.

Как выяснилось в ходе разбирательства, сельчанка уже трижды безуспешно пыталась сдать теоретическую часть экзамена и была допущена к очередной пересдаче после установленного срока. Вместо того чтобы добросовестно подготовиться, она решила прибегнуть к помощи технического устройства. Экзамен был немедленно прекращён, а его результаты аннулированы.

В Госавтоинспекции напомнили, что использование подобных средств влечёт за собой безусловное прекращение экзамена и отмену всех его итогов. Нарушительница будет лишена возможности повторной сдачи в течение установленного законом срока, а также может быть привлечена к административной ответственности.

Этот случай стал ещё одним напоминанием о том, что попытки обойти правила дорожного движения начинаются ещё на этапе получения водительского удостоверения. В ГИБДД призывают граждан добросовестно относиться к подготовке и не прибегать к сомнительным способам сдачи экзаменов.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал студента, оскорбившего инспектора на экзамене в ГИБДД.