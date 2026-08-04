Belgee может вывести на российский рынок бюджетный кроссовер

В компании Belgee прокомментировали "Российской газете" информацию о том, что собираются вывести на российский рынок бюджетный кроссовер.

© Российская Газета

"Официальный дистрибьютор Belgee всерьез рассматривает запуск производства и продаж для российского рынка упрощенной и доступной версии бестселлера X50 уже в этом году. Таким образом, модельная линейка бренда Belgee в РФ будет состоять из четырех моделей: седана S50, кроссовера X70 и компактных кроссоверов X50+ и X50", - отметили в пресс-службе бренда.

Напомним, X50 перестали продавать в РФ в июне этого года. Тогда в Belgee отметили, что делают ставку на X50+.

В первом полугодии 2026 года объем продаж автомобилей белорусского бренда Belgee на российском рынке вырос на 61,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В январе-июне в РФ реализовано более 28,8 тысячи автомобилей марки.

Ранее "РГ" рассказывала, как показал себя кроссовер X50.