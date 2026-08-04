Volvo EX50 может дебютировать в 2027 году

Согласно новой информации, новинка окажется кроссовером, который придёт на смену паркетнику EX40. В свою очередь XC40, скорее всего, останется в строю.

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Информация о том, что модельную линейку шведского бренда пополнит новая модель с индексом EX50, появилась в конце июля 2026 года. Как стало известно тогда, компания Volvo подала соответствующую заявку в Европейский союз по интеллектуальной собственности (EUIPO). Ожидалось, что это название достанется электрическому универсалу или кросс-универсалу.

Предполагалось, что такая пятидверная новинка займёт в модельном ряду нишу между компактным паркетником Volvo EX40 и среднеразмерным кроссовером Volvo EX60, при этом платформу разделит с последним. Теперь появилась новая информация о грядущем, хотя пока официально и не анонсированном Volvo EX50, данными поделилось агентство Automotive News. Судя по всему, здесь речь идёт именно об американском рынке.

Сообщается, что Volvo EX50 всё же станет новым электрическим кроссовером начального уровня: якобы он придёт на смену нынешнему Volvo EX40, который имеет слишком скромную разницу в цене с паркетником EX60. Отметим, сейчас США прощается с маленьким паркетником EX30 (предположительно, он покидает рынок из-за высоких пошлин).

Так, стартовая стоимость уходящего Volvo EX30 в Штатах равна 40 345 долларов (эквивалентно примерно 3,26 млн рублей по текущему курсу), за базовый EX40 просят не менее 56 545 долларов (около 4,57 млн рублей), а цена EX60 начинается с 59 795 долларов (около 4,84 млн рублей). По предположениям агентства, стартовая стоимость потенциального нового кроссовера Volvo EX50 составит порядка 40 тыс. долларов (около 3,24 млн рублей).

По данным информагентства, новый кроссовер начального уровня дебютирует осенью 2027 года. В его основу, вероятно, ляжет новая платформа SPA3 с 800-вольтовой электрической архитектурой: «тележка» дебютировала на EX60. Напомним, она предполагает, что тяговая батарея интегрирована непосредственно в кузов без промежуточного корпуса: это позволило сделать её максимально тонкой и дать больше пространства для ног в салоне.

Ожидается, что будущий паркетник, который может получить название Volvo EX50, окажется длиннее и выше по сравнению с актуальным EX40. Напомним, его габаритная длина равна 4440 мм, ширина – 1938 мм, высота – 1651 мм, расстояние между осями – 2702 мм, а максимальный дорожный просвет составляет – 181 мм.

По предварительным данным, производство нового SUV будет налажено на новом заводе компании в Словакии, строительство которого пока продолжается. Напомним, шведская марка, входящая в состав китайского холдинга Geely, намерена выпускать здесь только полностью электрические модели. В американском офисе Volvo предполагают, что в первый год на «штатном» рынке дилеры сумеют продать около 10 тыс. экземпляров EX50.

Ожидается, что Volvo XC40 останется в строю, причём в скором времени его ждёт рестайлинг. Кстати, ранее наш дизайнер Никита Чуйко предположил, какой окажется внешность обновлённого паркетника.