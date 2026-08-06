В семейство Mitsubishi Pajero войдут компактный кроссовер и внедорожник

Ожидается, что новинки в линейке японской марки появятся ближе к концу текущего десятилетия. Флагманом семейства будет новый рамный внедорожник, до премьеры которого осталось меньше месяца.

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Японская марка в начале лета 2026 года рассказала о своей стратегии дальнейшего развития, которая рассчитана вплоть до 2031 финансового года. В общей сложности производитель намерен выпустить за указанный срок не менее тринадцати свежих моделей. Ещё в плане указано, что Mitsubishi Pajero станет отдельным семейством: ожидается, что у моделей кроме флагмана будут ещё и «фамилии».

Напомним, новый рамный внедорожник, который получит название Mitsubishi Pajero, сейчас продолжает готовиться к скорой премьере. Она намечена на 2 сентября 2026 года, пока что компания держит внешность, салон и основные технические подробности в секрете, однако ряд тизеров и некоторые раскрытые данные позволили составить первое впечатление о грядущей новинке. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, каким окажется грядущий флагман.

Ожидается, что рамный внедорожник появится в продаже в 2027 году. В дальнейшем он станет частью семейства, в которое войдут менее крупные модели с прибавками к основному имени. Их малоинформативные тизеры марка показала ещё тогда же, в начале июня, а теперь появилась свежая информация о будущих новинках.

По данным Nikkei Asia, ещё одна новинка, которая позже войдёт в семейство, окажется компактным кроссовером. Предполагается, что он сможет составить конкуренцию Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Согласно сведениям информационного агентства, такой паркетник Mitsubishi будет представлен либо в 2028-м, либо в 2029 году, причём это не будет просто «перелицованный» близнец какой-либо из моделей Nissan или Renault (все три бренда входят в один альянс).

Сообщается, что для этого кроссовера в семействе Mitsubishi Pajero японская компания разрабатывает свою платформу, хотя часть компонентов заимствует у Outlander, чтобы снизить затраты на разработку новинки. По предварительным данным, новый паркетник оснастят гибридной установкой и ему будет положена фирменная система полного привода.

Ещё одной новинкой, по данным агентства, всё-таки станет маленький внедорожник размером с кей-кар. Утверждается, что его дебют состоится в 2030 году, а за покупателей он, вероятно, поборется с Suzuki Jimny. Есть вероятность, что ради этой модели Mitsubishi вернёт в строй название Pajero Mini: так назывался кей-кар, который выпускался в период с 1994 по 2012 года.

Предполагается, что самая компактная новинка будущего семейства Pajero получит гибридную установку, позаимствованную у кроссовера Xforce. Напомним, вариант с приставкой HEV выпускается в Таиланде: в основе системы лежит бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник с заводским индексом 4A92, его объём равен 1,6 литра, мощность – 107 л.с., максимальный крутящий момент – 132 Нм. Он работает в тандеме с установленной под полом тяговой батареей, электромотором (116 л.с. и 255 Нм) и двухступенчатым редуктором. Эта система может работать как в последовательном, так и в параллельном режиме.