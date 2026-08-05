Девушка-подросток оказалась замешана в схеме автоподставщиков в Москве

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки, которые разработали схему по автоподставам в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

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Фигуранты проходят обвиняемыми по трем статьям, среди которых 163 («Вымогательство») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Их дело передано для направления в суд. Свою вину они не признают.

По версии следствия, 28 июня на улице Маросейка фигуранты инсценировали ДТП. Несовершеннолетняя участница спровоцировала столкновение с автомобилем вне зоны пешеходного перехода, после чего ее сообщники потребовали у водителя 10 тысяч рублей, угрожая вызовом ДПС и «негативными последствиями».

Водитель обратился в полицию. Прибывший инспектор ДПС подвергся нападению. Двое молодых людей применили к нему насилие, оскорбили его и повредили видеорегистратор, чтобы скрыть свои действия, после чего скрылись.

Ранее подозреваемые в нападении на сотрудника ДПС в центре Москвы автоподставщики попали на видео.